النصر أسقط العين

دوليه

ألحق النصر الخسارة الأولى بضيفه العين وحرمه من استعادة الصدارة بفوزه عليه 1-0 أول من أمس في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الاماراتي. وسجل البوسني سمير ميميشيفيتش هدف النصر الوحيد في الدقيقة 71.

وكان العين الذي حقق افضل بداية في تاريخه بالفوز بثماني مباريات على التوالي في كافة المسابقات بينها اربع في الدوري، يتطلع الى استعادة الصدارة التي صعد اليها شباب الأهلي السبت برصيد 13 نقطة بعد تعادله مع الجزيرة 1-1، لكنه فشل ليتراجع الى المركز الثاني بفارق نقطة. وتقدم النصر الذي حقق اول فوز في ملعبه على العين منذ 2014 للمركز التاسع برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزه الثاني تواليا. وكاد التوغولي لابا كودجو يسجل للعين مبكرا بعدما خرج احمد شامبيه لملاقاته خارج منطقته ليمر عنه ثم يسدد بعيدا عن المرمى(5). واهدر المغربي عادل تاعرابت فرصة مماثلة للنصر عندما مر عن حارس العين خالد عيسى ابعدها المدافع البرازيلي اريك يورغينس عن خط المرمى(31). وعوض تاعرابت فرصته المهدرة بتمريرة الى ميمشفيتش سددها قوية في شباك العين (71). واكمل العين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البديل البرازيلي جوناتان سانتوس (83).

