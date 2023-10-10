الشيخ أحمد النواف والفرصة الأخيرة

الاخيرة

كنا وما زلنا نطالب بالدماء الشابة من أبناء الأسرة الحاكمة لتولي المناصب القيادية تمهيداً لتولي زمام الأمور وهي سنة الحياة وقدر الكويت الذي نتمسك به، ليس عن التزام دستوري فقط، بل إيمان حقيقي بأن استقرار الكويت واستمرارها بقيادة راشدة من ذرية مبارك الصباح.

لقد استبشرنا كثيرا بتولي الشيخ صباح الخالد رئاسة الوزراء وشعرنا بأن هناك فرصة لإحداث منعطف جديد في إدارة البلد يدفعه نحو مزيد من التقدم.

حصل حينها الشيخ صباح الخالد على دعم رسمي من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، عندما قال له وأمام الجميع: «إن ثوبك أبيض ونظيف» وهو فعلاً كذلك ولايزال.

كما حصل الشيخ صباح الخالد على دعم شعبي من البرلمان والشارع الكويتي، وكلنا نتذكر وقوف أعضاء المجلس والتصفيق له - وهي لم تحصل لرئيس وزراء من قبله - بسبب أداء الوزارة بقيادته في بدايات جائحة «كورونا» واعتبرناه المخلص والمنقذ.

لكن ماذا حدث؟

الدعم الذي حصل عليه الشيخ صباح الخالد في البداية هو دعم عاطفي لا يمكن أن يستمر ما لم يتحول هذا الدعم إلى قناعة عقلية تقوم على إنجازات حقيقية يحاج بها خصومه ويدافع بها عنه مؤيديه.

ونتيجة لأخطاء الواحد تلو الآخر والتردد في اتخاذ القرار وعدم التركيز على الأولويات التي تهم المواطن الكويتي بدأ يفقد الدعم العاطفي من الشارع، فأحرج من يؤيده فلم يجد في النهاية من يقف معه.

تجربة الشيخ صباح الخالد أراها تكاد تتكرر مع سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ أحمد النواف.

نعم هناك دعم عاطفي غير محدود لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ولكن وكما هي التجارب وكما يقال: «عندما تذهب السكرة تأتي الفكرة».

الدعم لن يستمر عندما تفقد البوصلة اتجاه الإصلاح وترتكب الأخطاء وتفتقد الرؤية ويُستبدل بذلك تطبيل وتضخيم من حسابات وهمية.

البطانة غير الكفؤة أو السيئة تعتقد أن إبعاد الأخبار السيئة عن الرئيس فيها حماية له، واختلاق المدح والتطبيل فيه محافظة على مزاجه وراحته.

هذا الأسلوب ما هو إلا إبر مخدرة سريعاً ما يذهب مفعولها ويصحو متلقوها على حقيقة المرض ولكن بعد فوات الأوان.

على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن يعرف الأسباب الحقيقية لسقوط سمو الرئيس السابق الشيخ صباح الخالد ويعمل على تلافيها، فدور الانعقاد القادم هو الفرصة الأخيرة لسمو الرئيس وعليه أن يستغلها ليس فقط من أجله ولكن من أجل الوطن.

