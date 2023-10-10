الخيانة العظمى ليست خياراً!

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عبر التاريخ وفي كل الدول هناك تعريف واحد لمفهوم الخيانة العظمى الخطير الذي تحاسب وتعاقب عليه الدول وتصل العقوبة فيه لحد الإعدام، التعريف الواضح وضوح الشمس هو أن الخائن هو من ولاؤه لغير وطنه أو من يجعل مصالح حزبه أو وطن آخر مقدمة على مصالح بلده، فيصبح بمنزلة طابور خامس هادم للأوطان.

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ولا يوجد في دول العالم - إلا دولة واحدة - لديها تعريف مختلف للخيانة العظمى، حيث يحاول بعض متطرفيها ممن ولاؤهم خالص لأحزاب ودول أخرى أن يخلقوا تعريفاً مختلفاً للخيانة، حيث لا يصبح الخائن هو من ولاؤه للآخرين، بل الخائن هو من لا يظهر الولاء لقضية أو وطن «يحددونه» هم له، أي إن كنت مواطناً للدولة «أ» فالخيانة ليس أن يكون ولاؤك خالصاً للدولة «ب» كحالهم، بل الخيانة ألا يكون ولاؤك لقضايا الدولة «ب»... أيها السادة الخيانة العظمى للأوطان ليست مزحاً أو خياراً بين الخيارات، بل جريمة كبرى تستحق أشد العقوبات.

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عبر التاريخ تتغير مصالح وعلاقات الدول بعضها مع بعض من العداء إلى الصداقة والعكس، والخيانة بكل بساطة هي أن تعاكس مصالح بلدك فتصادق من يعاديه وتعادي من يصادقه!

