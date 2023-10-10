افتتاح مجمع «صباح الأحمد» الطبي بحضور رئيس تنزانيا

وطن النهار

افتتحت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية مجمع أمير الإنسانية الطبي «الشيخ صباح الأحمد» رحمه الله في جمهورية تنزانيا، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارتها م.جمال عبدالخالق النوري، ورئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والرسمية في البلاد.

وخلال حفل الافتتاح عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس جمال النوري عن سعادته البالغة بحضوره حفل تدشين مشروع خيري وإنساني يحمل الأمل للمحتاجين ويرسم البسمة على وجوه البسطاء والمعوزين.

وأوضح النوري أن الجمعية أولت اهتماماً كبيراً بالمناطق المحتاجة في جمهورية تنزانيا، دعماً للفئات التي تحتاج للمساعدة، من خلال حملة لتمديد شبكات المياه الصالحة للشرب وحفر آبار المياه في القرى البعيدة ومناطق الفقر المائي، خلال عام 2022.

ولفت النوري إلى استعداد الجمعية لإنجاز مشروع صحي نوعي في تنزانيا وهو «معهد التمريض» والذي يهدف لإكساب القائمين على الرعاية الصحية في البلاد المهارات الضرورية التي تُمكنهم من أداء الخدمة العلاجية والوقائية في مختلف مستويات المرافق الصحية.

وجدد النوري سعادته بافتتاح المجمع الطبي قائلاً: «بعد جهد طويل وعمل متواصل نفتتح معكم «مجمع أمير الإنسانية الطبي» الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، والذي يستهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لنحو 400 ألف من المرضى المحتاجين من محافظات عدة تتقاطع مع هذا الصرح الطبي العظيم.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا بالدور الإنساني المميز لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية في تنزانيا، وتحديداً في مشروع مجمع أمير الإنسانية الطبي، إلى جانب ما تقدمه من إسهامات إنسانية في مختلف المجالات التي تخدم المحتاجين بالبلاد، كما أشاد ماجا ليوا وعدد من المسؤولين الحكوميين بالعمل الخيري والإنساني لدولة الكويت الذي أصبح طوق نجاة للمحرومين وذوي الحاجة في العديد من دول العالم.

متوجهاً بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل الكبير سواءً من الجهات الرسمية بجمهورية تنزانيا، وكذلك الجهة الشريكة التي تابعت مراحل تنفيذ المشروع، وكذلك المتبرعين والمحسنين الكرام الذين أنفقوا أموالهم في سبيل تشييد ذاك الصرح المبارك.

