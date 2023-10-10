مجلس الوزراء: «الثقة الكاملة» لوزيرة الأشغال

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كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي: اكد مجلس الوزراء «ثقته الكاملة» بوزيرة الأشغال د. أماني بوقماز ودعمها في الاستجواب المقدم لها من النائب

د. مبارك الطشة. وقال مجلس الوزراء في بيان له امس: «اذ نسلم أن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة نؤكد ثقة مجلس الوزراء الكاملة بوزيرة الأشغال العامة وحرصه على مؤازرتها ودعمها معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة».

وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية ناقشت أمس دور وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها، وما قامت به الجهات الحكومية من صيانة للشوارع.

وقال رئيس اللجنة أحمد لاري ان وزيرة الأشغال حضرت الاجتماع واستمعنا إلى عرضها بخصوص مسيرة السنوات العشر الأخيرة بالنسبة لصيانة الطرق في جميع المناطق والطرق السريعة وما هو جارٍ تنفيذه من طرح العقود ومراحل الترسية والمراسلة مع ديوان المحاسبة لاعتماد العقود وبحث بقية العقود من أجل التوصل إلى القيم والأسعار التي توافق عليها الوزارة.

وأكد لاري أن المجلس يقوم بدوره الرقابي والحكومة تقوم بدورها وتجتهد لأن عنصر الوقت مهم وفق ما ذكر في العرض منوها إلى وجود خطورة عالية في الطرق المختلفة ويجب أن تحل مشكلة السلامة على الطرق، مشددا وهو ما تسعى إليه الحكومة والمجلس فما يهمنا العنصر البشري.

ودعا لاري جميع الجهات إلى الاسراع في تنفيذ العقود وكل من له صلة عليه استعجال التنفيذ وخصوصا الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والوزارات المعنية بتنفيذ العقود.