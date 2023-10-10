100 مليار برميل «احتياطيات الكويت النفطية»

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك وجود بعض التحديات التي تواجه الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني.

وكشف البراك خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها الذي عقد امس عن اهمية رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة انتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.

ومن جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح ان تنفيذ المؤسسة لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تقدر بحوالي 11 مليار دولار سنوياً وسيسهم في محافظة المؤسسة على حصتها السوقية.

وشدد على أن نجاح المؤسسة وشركاتها يستوجب «فزعة كويتية» من جميع مقومات المجتمع، كما يتطلب توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة.

وقال أن احتياطيات الكويت النفطية 100 مليار برميل وانه يتم انتاج مليار برميل سنوياً