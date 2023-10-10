إسرائيل: غزة محاصرة «حتى الموت»

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غزة – الوكالات: كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس عن الوجه الفاشي لحكومة اليمين المتطرفة ووصف الفلسطينيين بأنهم «حيونات بشرية» معلنا فرض حصار كامل «حتى الموت» على قطاع غزة ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي خلّفت حتى الآن أكثر من 800 قتيل اسرائيلي. وبينما يواصل طيران الاحتلال شن غارات متواصلة على القطاع أدت الى سقوط 560 شهيدا فقد توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بتغيير خارطة الشرق الاوسط.....(طالع ص 15-14).

وفي اليوم الثالث من عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها «حماس» بحرا وبرا وجوا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «استعاد السيطرة» على مستوطنات غلاف غزة. وقُتل أكثر من 800 إسرائيلي منذ بدء الهجوم وفق ما أعلن الجيش، مشيرا الى أن 2150 إسرائيليا أصيبوا بجروح. وبعد ذلك أعلن غالانت أنه أمر بفرض «حصار كامل» على غزة.

وأضاف في بيان مصور «نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شي مغلق»، علما بأن الدولة العبرية تفرض منذ أكثر من 15 عاما حصارا على القطاع حيث يعيش 2,4 مليون نسمة.

وأضاف غالانت بنبرة عنصرية واضحة «نحن نقاتل حيوانات ونتصرف وفقا لذلك». وأعلنت إسرائيل ايضا أنها قطعت «فورا» إمدادات المياه الى غزة. من جهته، قال نتانياهو امس إن رد إسرائيل على «حماس» سيغيّر الشرق الأوسط. وجاء في بيان صادر عن مكتبه «ما ستمر به «حماس» سيكون صعبا وفظيعا.

لقد بدأنا للتو حملة الرد». ونقل موقع « والا» الاسرائيلي عن مصادر ان نتانياهو ابلغ الرئيس الاميركي جو بايدن ان الجيش الاسرائيلي سينفذ اجتياحا بريا واسعا، في حين بدأت الولايات المتحدة إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل وتحريك حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» وسفن حربية مرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» عن «استشهاد 560 مواطنا وإصابة 2900 بجروح مختلفة» وتقصف إسرائيل بكثافة مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ السبت ما تسبب بنزوح أكثر من 120 ألف شخص، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف «أكثر من 500 هدف» خلال ليل الأحد الإثنين مشيرا الى استخدام اكثر من 1000 طن من القنابل. بالتزامن مع حشد عشرات آلاف الجنود في محيط غزة.