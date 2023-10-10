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طهبوب: الكويت أثبتت أن فلسطين قضيتها الأولى

سميرة فريمش
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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ان الكويت أثبتت بالفعل لا بالقول ان فلسطين وشعبها هم قضية الكويت الأولى وعلى رأس أولويات سياستها الخارجية.
وأضاف: ان مواقف الكويت الفعلية الدائمة وغير المشروطة واللا محدودة في دعم فلسطين وشعبها وقيادتها لهي مواقف فخر واعتزاز ووسام شرف على صدر كل فلسطيني وفلسطينية على أرض فلسطين وفي المنافي والشتات وسائر بقاع الأرض.
وتابع: باسم بلادي.. أرفع كل عبارات الشكر والتقدير والامتنان لكل كويتي وكويتية على تراب كويت العروبة والكرامة وقيادتها السياسية ومجلس الامة والى كل طفل وطفلة في هذا البلد الطيب العزيز.


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