«البلدي»: مراجعة أسماء المناطق والاستعانة بخرائط «دكسن»

الأولى

انتهت ورشة فنية أقامتها اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي أمس حول مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين بمراجعة جميع أسماء المناطق في البلاد.

وقال رئيس اللجنة فهد العبدالجادر ان الورشة أرتأت مراجعة أسماء المناطق،لافتاً الى وضع معايير عدة لاختيار الأسماء المناطق من أهمها الأحداث التاريخية للمكان والظواهر الجغرافية. وأشار الى اضطلاع المشاركين في صياغة معايير اختيار أسماء المناطق بالاستناد الى فتح خرائط دكسن وخرائط أخرى، إضافة الى مناقشات فنية بالموضوع، مختتماً بالتأكيد على ان اللجنة ستستكمل اجتماعها في الأسبوع المقبل.