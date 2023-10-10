الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 ,26 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
5013
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الأولى
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جمعيات تعاونية تعطل تكويت الوظائف... معلوم... شبابنا لسانهم طويل ويفضحون... المستور!
تائه
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