العطار: 410 مليارات دولار استثمارات الطاقة في الكويت

مال وأعمال

قال العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول بدر العطار إن استثمارات الكويت في المشاريع الراسمالية ومشاريع تحول الطاقة تبلغ 410 مليارات دولار موزعة على 300 مليار دولار مشاريع رأسمالية و110 للتحول للطاقة.

وأضاف العطار في كلمته أنه لتحقيق أهداف التحول في الطاقة، فسوف تقوم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالاستثمار في هذه المشاريع الرأسمالية بما يقارب الـ 110 مليارات دولار أميركي، وسنقوم بذلك من خلال شراكات عدة وتعاون مع جهات الدولة والقطاع المصرفي والمؤسسات العلمية الكويتية والعالمية المختصة في تقنيات تخفيض الانبعاثات الضارة في البيئة. وتابع العطار « سيتم تمويل مشاريع مؤسسة البترول من خلال موارد المؤسسة ومن خلال الاقتراض وكذلك من خلال ادخال شريك كنوع من وسائل التمويل وهناك وسائل أخرى سيتم عرضها على الفتوى والتشريع لأخذ رأيها، وأوضح انه يتم حاليا إعداد استراتيجية مؤسسة البترول الخمسية والتي تبدأ من 2023/2024».

