العيدان: إنتاج 3.650 ملايين برميل يومياً في 2035

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت احمد العيدان ان صناعة النفط والغاز تواجه العديد من التحديات الجديدة لتلبية احتياجات السوق العالمي من الطاقة، مما يحتم علينا في شركة نفط الكويت الاستمرار في التميز في الإنتاج والتكيف مع هذه التحديات بالابتكار والاستدامة.

وأضاف منذ تأسيس شركة نفط الكويت وحتى يومنا هذا تم اكتساب ثروة من الخبرات الفنية والإدارية التي نسعى لتوظيفها في سبيل الاستمرار على طريق النجاح، وتحقيق توجهات المؤسسة الاستراتيجية العامة لغاية 2040 الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت.

وكشف العيدان عن سعي نفط الكويت في استراتيجية 2040 للوصول إلى الطاقة الإنتاجية 3.650 ملايين برميل يومياً من النفط في عام 2035 والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج لغاية عام 2040، و1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً في عام 2040، وذلك لتكون شركة نفط الكويت مثالاً للتميّز التشغيلي على المستوى العالمي.

