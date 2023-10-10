البدر: تشغيل المصفاة الثالثة في «الزور» خلال أيام

مال وأعمال

كشف الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وليد البدر عن اكتمال تشغيل المصفاة الثالثة بالأيام القليلة القادمة لتصل لطاقة إجمالية قصوى تبلغ 615 ألف برميل يوميا، بعد تشغيل المصفاة الأولى والثانية بطاقة إجمالية بلغت 410 آلاف برميل يوميا، مما يسهم في تحقيق أحد التوجهات الاستراتيجية الرئيسة لمؤسسة البترول الكويتية 2040 .

والتي تهدف لرفع الطاقة التكريرية لدولة الكويت لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

وأكد البدر ان مصفاة الزور جاءت لتلبية الاحتياجات من مختلف أنواع المنتجات الذي بناء عليه تم اتخاذ القرار للقيام ببناء مصفاة استراتيجية لإنتاج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض لسد الحاجة المحلية للطاقة سواء الحالية أو المستقبلية والتي تمثل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.

