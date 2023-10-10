الخطيب : 800 ألف برميل إجمالي التكرير

مال وأعمال

قالت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وضحة الخطيب، ان الشركة أنجزت منذ تأسيسها 1960، العديدَ من المشاريعِ الهادفةِ إلى تطويرِ أدائِها التشغيلي والبيئي، وتحسينِ جودةِ مُنتجاتِها، لتُصبِحَ منتجاتٍ عاليةَ الجودةِ وصديقةً للبيئة، وتوَّجتْ جُهودَها في هذا المجال بتشغيلِ مشروعِ الوقودِ البيئيْ في شهرِ سبتمبر 2021، الذي يُعدُّ المشروعَ الأضخمَ في تاريخِ القطاعِ النفطي الكويتي، وبتشغيلهِ أصبحت طاقتُنا التكريرية 800 ألفَ بَرميلٍ يومياً. كما ساهمَ تشغيلُ خطِّ الغازِ المسالِ الخامسِ بمصفاةِ ميناءِ الأحمدي في شهرِ مارس 2022، في زيادةِ طاقةِ الشركةِ الإنتاجيةِ الإجماليةِ من الغاز، لتصلَ إلى أكثرَ من 3 ملياراتِ قدمٍ مكعّبٍة قياسيةٍ في اليوم، و332 ألفَ برميلٍ منَ المكثّفاتِ والغازِ المسال، تتماشى جميعُها معَ المعاييرِ البيئيةِ العالمية.