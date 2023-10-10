«الأهلي» أطلق حملة «رشح صديق»

مال وأعمال

أطلق البنك الأهلي الكويتي حملة «رشّح صديق» الجديدة، ضمن سعيه المستمر لمكافأة عملائه الحاليين وجذب عملاء جدد إليه.

وكجزء من الحملة الجديدة، فإن عملاء البنك الأهلي الحاليين مدعوون لترشيح أصدقائهم أو أحد أفراد عائلاتهم لفتح حساب الراتب للاستمتاع بتجربة مصرفية فريدة من نوعها. ولتحفيز العملاء على المشاركة في الحملة الجديدة، سيتم تقديم هدية نقدية بقيمة 50 ديناراً كويتياً لكل عميل يقوم بترشيح صديقه للانضمام إلى عائلة البنك الأهلي الكويتي.

وبهذه المناسبة، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها بإطلاق هذه الحملة الجديدة، قائلة «نسعى باستمرار لمنح عملائنا قيمة مضافة، وتظهر هذه الحملة الجديدة التزامنا بمكافأة العملاء، ونحن نشجعهم على دعوة أصدقائهم وأفراد عائلاتهم للانضمام إلى عائلتنا المتنامية باستمرار».

وأكدت معرفي أن البنك يهدف إلى تعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي الكويتي، من خلال إطلاق حملات مبتكرة تسهم بجذب عملاء جدد، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجاتهم المتغيرة باستمرار، وتواكب التطورات في الصناعة المصرفية على جميع المستويات.

ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة حسابات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية التي يقدمها على مدار العام.

منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعةABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

هذا ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربعة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

