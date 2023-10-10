«التجاري» أطلق خدمة «AlTijari Send»

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق خدمة التحويلات المالية من التجاري (AlTijari Send) والمدعومة بخدمات ماستركارد العابرة للحدود، والتي توفر لعملاء البنك طريقة سريعة وفعّالة لإرسال الأموال دولياً.

وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء تحويل الأموال دولياً بطريقة سهلة وشفافة، تتماشي مع أسلوب الحياة السريع الذي نعيشه في وقتنا الحالي. ويمكن للعملاء إيداع المبلغ المالي في حساب المستلم بشكل فوري تقريباً لمعظم التحويلات، الأمر الضروري جداً لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة.

وبهدف تعزيز مستويات الشفافية والمصداقية، تم تجهيز الخدمة الجديدة بميزة التتبع الفوري للحوالة، والتي تتيح للعملاء معرفة التقدم الحاصل في عملية التحويل حتى تصل إلى صاحبها.

وأعربت المديرة التنفيذية لمركز البطاقات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي، غدير سراب، عن سعادتها بإطلاق خدمة تحويل الأموال الجديدة قائلة: «يسرنا إطلاق هذه الخدمة الجديدة لتحويل الأموال دولياً المدعومة من ماستركارد، والتي تلبي احتياجات عملائنا من خدمات التحويل الدولي للأموال بسرعة وسهولة خضوعاً للشروط والأحكام المطبقة». وأضافت غدير سراب موضحة أن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء القدرة على تحويل الأموال براحة وسهولة إلى جميع أنحاء العالم، لتساهم بذلك في تعزيز التغطية العالمية للخدمات المالية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، ولترتقي بتجربة عملاء البنك من الأفراد إلى آفاق جديدة كلياً.

