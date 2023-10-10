بمشاركة 135 شركة محلية وإقليمية انطلاق «بيتك للتصميم والبناء» في أرض المعارض

مال وأعمال

انطلق معرض «بيتك» للتصميم والبناء في أرض المعارض الدولية بمشرف امس (الإثنين) بمشاركة أكثر من 135 شركة محلية وإقليمية تستعرض منتجات وتقنيات البناء والتشييد الحديثة.

وقالت المديرة التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم لـ «كونا» إن معرض (بيتك) الذي يحمل شعار (للتصميم والبناء من الألف إلى الياء) يستقطب كبريات شركات البناء المحلية والدولية ويستمر حتى 14 أكتوبر الحالي.

وأضافت الدهيم أن المعرض المقام في صالتي 5 و6 يعتبر منصة رائدة لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات والابتكارات ولاسيما وسط النمو الذي يشهده قطاع الإنشاءات المحلي من بناء مدن سكانية متكاملة ومشاريع تنموية تشهدها البلاد.

وأوضحت أنه للسنة الثانية على التوالي يتم التعاون مع جمعية التصميم الداخلي الكويتية لإلقاء محاضرات يومية مجانية للعامة لنشر الفائدة والثقافة الصحيحة للتصميم الداخلي في المجتمع الكويتي.

وذكرت أن هذا الحدث يجمع المشاركين والعارضين تحت منصة واحدة لعرض أحدث الاتجاهات الخاصة بقطاع البناء والتشيد والتصميم الداخلي فيما تكمن الأهداف الرئيسية للمعرض في طرحه مجموعة شاملة من الحلول الفعالة والمبتكرة للبناء والتحديات في هذه الصناعة. ولفتت إلى أن المعرض يسهم في إتاحة الفرصة أيضا لأصحاب القسائم الجديدة للاستفادة من عمليات البناء والحصول على معظم احتياجاتهم في المراحل المختلفة التي يمر بها أصحاب المنازل والمساعدة على تنمية قطاع التشييد والبناء والتصميم الداخلي والديكور.

وقالت الدهيم إن القطاعات المشاركة في المعرض تعنى بمواد البناء والنجارة والمقاولات العامة وكل الأعمال الحديدية والألمنيوم والديكورات الداخلية والرخام والجرانيت والسيراميك والبلاط المتداخل والأصباغ والمواد الخصوصية وتمديدات الكهرباء وأنظمة التكييف والتبريد وأنابيب بلاستيكية وأدوات صحية والمطابخ والمشغولات المعدنية وخدمات هندسية وأنظمة أمنية ومعدات وخزانات المياه.

يذكر أن معرض الكويت الدولي هو أكبر مركز للمعارض في البلاد وأسس عام 1971 ويقع بمنطقة مشرف ويتكون من قاعات عدة كبيرة مجهزة وفق أعلى المستويات العالمية لاستضافة المعارض المتخصصة ويستضيف المعرض أكثر من 45 حدثا سنويا منها معرض الكتاب والبناء والملابس والعطور والغذاء وغيرها.

