مليارا دولار خسائر بورصة الكويت مع أحداث غزة

مال وأعمال

هبطت بورصة الكويت متأثرة بتراجع الاسواق العالمية والإقليمية من جراء خشية المستثمرين من توسع نطاق الحرب وطول أمدها، الأمر الذي أثر على معنويات السوق، ودفع جزءا من المستثمرين امس للبدء بعمليات بيع مما ساهم في حدوث تراجعات حادة في المؤشرات التي اكتست باللون الاحمر.

وقد شهدت البورصة تراجع القيمة السوقية بنحو 607 ملايين دينار (ما يقارب من ملياري دولار) بعد أن اغلقت القيمة السوقية على 39.173 مليار دينار مقابل 39.780 مليار دينار اقفالات جلسة الاحد لتخسر البورصة نحو 946 مليون دينار خلال جلستين مع انطلاق عملية طوفان الاقصى.

وانخفض المؤشر العام 102?6 نقطة ليبلغ مستوى 6629?43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?5 في المئة.

وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 48.85 مليون دينار، وزعت على 195.45 مليون سهم، بتنفيذ 14.85 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 71?2 نقطة ليبلغ مستوى 5513?67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?2 في المئة من خلال تداول 88?3 مليون سهم عبر 4493 صفقة نقدية بقيمة 9?7 ملايين دينار (نحو 29?5 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 117?18 نقطة ليبلغ مستوى 7736?27 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?5 في المئة من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 39 مليون دينار (نحو 118?9 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 90?3 نقطة ليبلغ مستوى 5412?34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 6ر1 في المئة من خلال تداول 65 مليون سهم عبر 3267 صفقة نقدية بقيمة 8?2 ملايين دينار (نحو 25 مليون دولار).

وأثر على الجلسة تراجع 11 قطاعاً في مقدمتها خدمات مالية بـ1.87%، وتلاه قطاع عقار بـ 1.69% بينما استقر قطاعا رعاية صحية ومنافع.

