بورصات الخليج تنخفض بفعل الصراع في الشرق الأوسط

مال وأعمال

تراجعت الأسواق الكبرى في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، ، وذلك بعد أن زادت وتيرة التصعيد في غزة من أجواء الغموض السياسي في المنطقة.

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.3 بالمئة مع نزول سهم أرامكو عملاق النفط 0.6 بالمئة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة مع دول عربية أخرى تجدد التزامها بتنفيذ «تعديلات جماعية وفردية طوعية» لإنتاج النفط.

ولكن مخاوف تتعلق بشح إمدادات النفط دفعت برنت للارتفاع بمقدار 3.14 دولارات إلى 87.72 دولاراً للبرميل.

وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 2.5 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 1.3 بالمئة مع هبوط أكبر بنوك الإمارات وهو بنك أبوظبي الأول 1.9 بالمئة.

ودشنت الإمارات أول مشروع لطاقة الرياح بحجم تجاري باستغلال تقنيات يمكنها الاستفادة من سرعات الرياح المنخفضة مع سعيها لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.8 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج بأكثر من اثنين بالمئة.

