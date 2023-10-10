«طوفان الاقصى».. الأسواق العالمية تهتز

مال وأعمال

تطغى حالة من عدم اليقين على الأسواق المالية حول العالم، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الفلسطينية مع الكيان الإسرائيلي منذ السبت الماضي، وبينما قفزت أسعار النفط بنحو 5% إذ تراجعت معظم أسواق الأسهم أمس الاثنين مع اندفاع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب.

وعزف المستثمرون على مستوى العالم عن المخاطرة وسط الاشتباكات العسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة التي فاقمت من حالة الغموض السياسي في الشرق الأوسط وأثارت المخاوف بشأن إمدادات النفط.

وفتحت معظم أسواق الأسهم العالمية على انخفاض، وهبطت معظم أسواق المنطقة العربية، وعلى مستوى الأسواق الأوروبية هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% ، وسجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.

وتراجعت مؤشرات بورصة تل أبيب بعد انخفاضها أكثر من 6% ، وهبط مؤشر TA-35 الأكبر 0.38%.

وارتفع الدولار والين الياباني الملاذان آمنان بعد أن أثارت أعمال العنف في الشرق الأوسط قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأميركي القوي العملة الأميركية دفعة أكبر. وتأتي تلك الأحداث، فيما يواجه الاقتصاد العالمي حالة من ارتفاع معدلات التضخم، يقابله رفع في أسعار الفائدة من البنوك المركزية لمجابهة التضخم، فيما يشير البعض إلى أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير الاشتباكات على الاقتصاد العالمي. وقال صندوق النقد الدولي، إنه يتابع عن كثب الوضع في إسرائيل وغزة وإن من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي.

من جانبه، قال رئيس بنك التسويات الدولية أوجستين كارستنز، إن «من السابق لأوانه استقراء» الكيفية التي سيؤثر بها الصراع على الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا.

