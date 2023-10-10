خفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني.. سيناريو محتمل

مال وأعمال

من المتوقع أن يجتمع الخبراء في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خلال أقل من أسبوع لتحديث التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال. ويتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيخفضون التصنيف الائتماني، وهو الاحتمال الذي لم يكن مطروحاً على الطاولة حتى نهاية الأسبوع الماضي أي قبل اندلاع الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وفي نهاية المطاف، يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانت حالة الاقتصاد للكيان الاسرائيلي قد وصلت إلى مستوى «حرج»، مما يتطلب تحديثاً فيما يتعلق بمستوى انكشاف الاقتصاد الإسرائيلي على الحرب وما مدى تأثره. وكان الاقتصاديون في وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خططوا للقدوم إلى الارض المحتلة في غضون أسبوع ونصف لبدء تقييمهم، ولكن يبدو الآن من غير المرجح أن يفعلوا ذلك في أعقاب اندلاع الحرب.

وكما هو الحال مع كل اشتباك عسكري، فمن المستحيل احتساب الضرر الواضح على الاقتصاد إلا بعد معرفة مدة الصراع.

ومن المتوقع أن يتأثر قطاع السياحة والترفيه، وسط إعلان العديد من شركات الطيران الغربية بتعليق رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الأوضاع العسكرية. كما ومن المحتمل تأثر القطاع الصناعي، خاصة أن حوالي 18% من الناتج الصناعي في الكيان الاسرائيلي تأتي من منطقة عسقلان، وإذا أضفنا منطقة بئر السبع فإنها تمثل حوالي 25%.

ورغم أن هذه المعدلات تعتبر مرتفعة، تشير دراسة اقتصادية حديثة أجراها بنك الكيان الاسرائيلي أن القطاع الصناعي أقل حساسية لهذه الأحداث.

وللمقارنة، فقد أسفرت الحرب بين لبنان ودولة الاحتلال في عام 2006 عن خسارة بلغت ما بين 0.35% إلى 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل حينها.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 522 مليار دولار في عام 2022، بحسب بيانات رسمية من البنك الدولي. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال 0.23% من الاقتصاد العالمي.

