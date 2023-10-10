الشيكل هبط 3 %.. و«مركزي» الاحتلال يتدخل

مال وأعمال

مع استمرار تداعيات التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية، وجيش الاحتلال الاسرائيلي، على العملة الإسرائيلية، أعلن بنك الاحتلال المركزي عن خطة لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار. وقال المحافظ، إن البنك سيقوم خلال الفترة المقبلة بالعمل في السوق بالقدر اللازم من أجل تهدئة التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط المنتظم للأسواق. وأضاف المحافظ، إن البنك سيقوم إذا لزم الأمر، بتوفير السيولة للسوق من خلال تفعيل آليات معاملات SWAP الخاصة بالبنك في السوق بمبلغ يصل إلى 15 مليار دولار.

يذكر أن محافظ البنك، كان قد صرح في وقت سابق، بأنه لن يتدخل في الأسواق على الرغم من ارتفاع الدولار.

وهبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع. وانخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581، قبل أن يقلص هذه التراجعات ليتحرك عند مستويات 3.9121. وكانت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية قد هوت في تعاملات بعد انطلاق العملية العسكرية.

وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تي.إيه 125) و(تي.إيه 35) بما يصل إلى سبعة بالمئة، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة.

