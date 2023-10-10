غزة لم تباغت إسرائيل فقط «الفيدرالي» يترقب تداعيات المواجهات على التضخم

مال وأعمال

قد تزيد حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع الضغوط على محافظي البنوك المركزية من مكافحة من اتجاهات تضخمية جديدة، فضلاً عن تأثر الثقة بالوضع الاقتصادي في المنطقة في وقت أعربوا فيه عن أمل متزايد في احتواء ارتفاع الأسعار الناجم بعد وباء كورونا والعمليات العسكرية التي قامت بها روسيا على أوكرانيا في عام 2022.

وبحسب تقرير لـ«رويترز»، قد يستغرق التأثير بعض الوقت حتى يصبح واضحاً، وسيعتمد على مدة استمرار الحرب، ومدى حدته، وما إذا كان سينتشر إلى أجزاء أخرى من المنطقة. وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية أجوستين كارستينز، في عرض تقديمي أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال: «من السابق لأوانه تحديد ما هي التداعيات»، على الرغم من أن أسواق النفط والأسهم قد تشهد تداعيات فورية.

وقد تزيد الحرب على الضبابية الحالية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي الذي كان يتباطأ بالفعل وإلى الأسواق الأميركية التي لا تزال تتكيف مع احتمال أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما توقعه العديد من المستثمرين.

وقال كبير الاقتصاديين في «نورثرن ترست» كارل تانينباوم: «أي مصدر لعدم اليقين الاقتصادي يؤخر اتخاذ القرار، ويزيد من علاوات المخاطر، وخاصة بالنظر إلى تلك المنطقة... هناك تخوف بشأن التداعيات على النفط».

وأضاف: «ستتابع الأسواق أيضاً ما تبدو عليه السيناريوهات»، وما إذا كانت الاشتباكات هذه مختلفة مقارنة بالعقود من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط».

