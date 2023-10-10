وزير المالية: مخالفات «التأمينات» في عهدة «المحاسبة»

مال وأعمال

أحال وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله إلى رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية الأسبق بالقرار رقم (52) لسنة 2022، وذلك حول ما يثار من شبهة مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي قد سبق إحالته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» التي أعادت التقرير لعدم وجود شبهات فساد وأوصت بإحالته لديوان المحاسبة لاقتصاره على شبهة مخالفات مالية وإدارية يختص بها ديوان المحاسبة حسب رأي «نزاهة».

وقد طلب من رئيس ديوان المحاسبة الاطلاع على تقرير اللجنة واتخاذ ما يراه الديوان مناسباً.

