المباركي: الكويت الأولى في الشرق الأوسط في التنويع الاقتصادي

مال وأعمال

صرحت الدكتورة هنادي المباركي مستشاره التنويع الاقتصادي والابتكار مؤسسة شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية رئيسة المؤتمر بأن التنويع الاقتصادي القائم علي البرامج الحديثة نحو الاقتصاد الرقمي الجديد لاكثر من 30 سنة جعل دولة الكويت الاولى في الشرق الاوسط، لافتة الى انها قامت بكتابة العديد من الكتب بالاضافة الى المشاركة في المناسبات الدولية والحصول على ميداليات وشهادات مهنية متعددة لرفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية وكذلك إطلاق المبادرة الخليجية العربية لعام 2020 التي تسعى الى التنويع الاقتصادي الحديث نحو الاقتصاد الرقمي المستدام.

وشددت د. المباركي على انها تركز على التنويع الاقتصادي القائم على الرقمنة وكذلك رفع المؤشرات التنافسية العالمية من خلال اقامة المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لدعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطنــــــاعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في الفترة من 13 إلى 15نوفمبر لعام 2023 من الساعة 1 ظهرا إلى 12صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي ومشاركة عالمية واسعة تفوق 222 خبيراً لذا أخذت شركة ايكوسيستم للاستشارات الاداريه على عاتقها أقامة المؤتمر العربي والعالمي سنويا.

اوضحت د. المباركي ان الكويت تسارعت الى دعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في انشاء الصناديق السيادية للابتكار والتكنولوجيا مثل صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق التكنولوجيا وانشاء العديد من الهيئات الاستثمارية مثل الهيئة الاستثمار المباشر وصندوق التكنولوجيا وانشاء مراكز الابتكار مثل مركز الشيخ صباح الاحمد للابتكار والموهبة والعديد من برامج مسرعات وحاضنات الاعمال وجمعيات النفع العام التي تتماشي مع الخطة التنموية لعام 2035.

بينت د. المباركي ان المعرض و المؤتمر الافتراضي الدولي لعام 2023الذي يركز على استثمار الشركات نحو الاقتصاد الرقمي لذا يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحدًا من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار عالميًا مثل تطوير البرمجيات، والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني كذلك يعتبر قطاع الرعاية الصحية والصيدلة من أهم القطاعات التي تستحوذ على استثمارات العالمية مثل التكنولوجيا الطبية، والأدوية، والأبحاث السريرية اضافة الى أن قطاع الطاقة المتجددة يشهد استثماراً كبيرًا مثل الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية والطاقة الرياح واخيرا قطاع الصناعات الإبداعية والترفيه مثل السينما والتلفزيون، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والتصميم، والفنون.

