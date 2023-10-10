وزير الخارجية بحث وعبدالله آل نهيان تطورات غزة

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تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس الاثنين إنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد الدائر وتكثيف المساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر صباح أمس الاثنين مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 التي تنعقد اليوم وغدا في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وأطر تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة وفي مقدمتها دعم الخطوات المتخذة في ملف الإعفاء الكامل لمواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنغن والدفع بالاستثمارات المباشرة بين الجانبين ورفع ميزان التبادل التجاري بينهما. كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008.

وقد تم بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد الدائر وصون الأرواح وتكثيف المساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أمس الإثنين مع وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس وذلك على هامش أعمال الإجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الإتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي تنعقد يومي 9 و 10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط. وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت وجمهورية قبرص وأطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية واستكشاف الفرص الواعدة في هذا الإطار. والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر صباح أمس الاثنين مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 التي تنعقد 9 و10 أكتوبر في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وأطر تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة وفي مقدمتها دعم الخطوات المتخذة في ملف الإعفاء الكامل لمواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنغن والدفع بالاستثمارات المباشرة بين الجانبين ورفع ميزان التبادل التجاري بينهما إلى أعلى المستويات. كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008. وقد تم بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد الدائر وصون الأرواح وتكثيف ودعم المساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر صباح أمس الاثنين مع وزير خارجية جمهورية ليتوانيا الصديقة غابريليوس لاندسبيرجيس على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 التي تنعقد 9 و10 أكتوبر في العاصمة العمانية مسقط. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت وجمهورية ليتوانيا وأطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأضافت أنه تم أيضا بحث التطورات الراهنة في المنطقة لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

