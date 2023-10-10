«الهلال الأحمر» أطلقت «أغيثوا فلسطين»

مال وأعمال

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس الاثنين حملة لجمع التبرعات لمصلحة الشعب الفلسطيني تحت شعار (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير لـ(كونا): إن الحملة جزء من واجب الجمعية الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني للمساهمة ولو بشكل بسيط في توفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاج إليها المستشفيات في غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني في علاج الجرحى والمصابين. وأضاف الساير: إن الجمعية تعمل بشكل عاجل نحو تقديم كل دعم ممكن نحو تعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية كما تتابع كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في فلسطين لا سيما قطاع غزة.

وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الكويت في ضوء التوجيهات السامية بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وبين أنه تم التواصل أيضا مع الأشقاء في الهلال الأحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والإغاثية بشكل عاجل مشيرا الى أن الجمعية تسخر إمكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته نتيجه العدوان الإسرائيلي.

وذكر أن المساعدات تهدف إلى تأمين احتياجات المستشفيات في القطاع لعلاج الجرحى في إطار العمل الإنساني الذي تنتهجه جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم. ودعا المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص والبنوك إلى التبرع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية موضحا أن أهل الكويت جبلوا على الوقوف مع المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية او من صنع الإنسان.وقال الساير إنه على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تحمل المسؤولية المشتركة في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يواجه ظروفا إنسانية أقل ما توصف بأنها مأساوية اثر العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الجمعية ستقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود من أجل دعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي على فلسطين بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية الدولية.

