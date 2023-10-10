المزيني: دعم جهود الدولة وبرامجها لتحقيق الاستدامة

مال وأعمال

كتب إبراهيم بسيوني: وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلةً بمديرها العام د. حسن الفجام اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية للمياه الجوفية ممثلةً برئيسها د. صالح المزيني، وذلك إيماناً من التطبيقي بالدور الكبير للجمعيات التطوعية في دعم متطلبات الدولة.

تضمنت الاتفاقية عدة بنود أهمها دعم جهود الدولة وبرامجها في تحقيق الاستدامة وبالأخص بمجال المياه ، بالإضافة إلى بحث إمكانية استحداث مناهج وبرامج دراسية تكون مخرجاتها مؤهلة للعمل في وظائف تتماشى مع احتياجات سوق العمل ذات العلاقة بجانب المياه وصيانة معداتها وأجهزتها.

