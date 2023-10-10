«القوى العاملة»: دعم أصحاب الأعمال متناهية الصغر

مال وأعمال

بينما أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، بدء فتح ملفات واستقبال طلبات صرف دعم العمالة لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر ومزاولة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخصة قام مدير الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي بجولة تفقدية، على إدارة عمل محافظة الفروانية بمنطقة الأندلس، موضحا أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن إضافة بند منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية. وقال في تصريح صحافي، إنه تم فتح 107 ملفات في اليوم الاول للاستقبال وسجل نحو 80 مراجعا للاستفسار في القسم الخاص لادارة صرف المزايا، مؤكدا على المتقدم ان يكون مستوفيا للشروط المتمثلة في الحصول على رخصة الأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (وزارة التجارة) والتسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية. وأشار العتيبي، إلى ان الموظفين في القطاعات المختصة يعملون على قدم وساق في سبيل انجاز الطلبات في اسرع وقت ممكن، مؤكدا على أهمية تسخير جميع الجهود لازالة المعوقات أمام اصحاب العمل.

