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«الشؤون»: صالة جديدة لاستقبال المراجعين في «صباح الأحمد»

عبدالرسول راضي
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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

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فيما افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، صالة استقبال المراجعين في منطقة صباح الاحمد، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، أن التوسع في افتتاح أكثر من فرع موزع على محافظات الدولة من ضمن الخطط التي تسعى إليها الهيئة بتسهيل أمور ذوي الإعاقة وذويهم، مشيرا إلى أهمية انجاز جميع معاملاتهم والارتقاء بتقديم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة لتسهيل شؤون ذوى الإعاقة.
وأوضح أن صالة استقبال صباح الاحمد تعد الخامسة التي تفتتحها الهيئة، حيث يوجد هناك افرع تابعة لها في الجهراء والصباحية واشبيلية وغرناطة بالإضافة إلى الصالتين الحاليتين في مقر الهيئة الرئيسي في حولي.


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