«دسمان»: تقدم ملحوظ في أبحاث «السكري»

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أكد المدير العام لمعهد دسمان للسكري الدكتور قيس الدويري أن المعهد «حقق تقدما ملحوظا في مجال الأبحاث حول مرض السكري ومضاعفاته المختلفة» لافتا إلى الدور المهم الذي يؤديه المعهد في نشر الوعي حول المرض وسبل الوقاية منه بين مختلف شرائح المجتمع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدويري خلال ندوة علمية عقدها المركز أمس الاثنين تحت عنوان (التعاون بين الكويت وتكساس: أحدث التوصيات في رعاية مرض السكري) بحضور عدد من الاستشاريين والباحثين المختصين من الكويت والولايات المتحدة الأميركية.

وقال إن المعهد يسعى من خلال التعاون مع معهد تكساس للسكري في الولايات المتحدة إلى مواكبة أحدث التوصيات لرعاية مرض السكري ومضاعفاته المختلفة إذ تمت مناقشة جوانب مهمة عدة من بينها دور علم الوراثة والتمثيل الغذائي للدهون في حدوث مرض السكري.

وأشار إلى التعاون مع أستاذ الطب في معهد تكساس للسكري البروفيسور رالف ديفرونزو لتقديم خطة عمل شاملة لمرضى السكري في الكويت ومناقشة أحدث التوصيات المعتمدة للرعاية الطبية لمرض السكري ومضاعفاته مضيفا أن أبحاث ديفرونزو تسهم في فهم فسيولوجي لمرض السكري إضافة إلى تطوير الأدوية.

وذكر الدويري إلى أن هذه الخطة تركز بشكل أساسي على الوقاية من مرض السكري لدى الأشخاص المصابين بمقدمات مرض السكري والتدخل المبكر لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم أخيراً بالمرض بالإضافة إلى تحسين التحكم للمصابين به.

ولفت الى أن هذا النهج لديه القدرة على تحسين نوعية حياة شريحة المصابين بشكل كبير وزيادة الإنتاجية وتخفيف الأعباء المالية على أنظمة الرعاية الصحية.

