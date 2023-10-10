«التمريض» نظمت «نمط الحياة وتأثيره على القولون والمستقيم»

مال وأعمال

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نظمت وحدة اللغة الإنجليزية بكلية التمريض محاضرة توعوية بعنوان «نمط الحياة وتأثيره على القولون والمستقيم» حاضر فيها استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم وجراحة الأورام الدكتور علي الصفار، بحضور مساعد العميد للشؤون الطلابية د. بدر الودعاني، ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية د. آلاء الخليفة وعدد من رؤساء الأقسام العلمية والطلاب والطالبات وذلك على مسرح الكلية.

خلال المحاضرة استعرض د. الصفار طرق الوقاية وأهميتها في الحفاظ على صحة القولون والمستقيم، كالامتناع عن بعض السلوكيات الضارة مثل التدخين التي تزيد من فرص التعرض للأمراض الهضمية، مشدداً على أهمية الفحص المبكر والمنتظم ودوره في تشخيص ومعالجة مشاكل القولون والمستقيم، واتباع نمط الحياة الصحي من خلال التغذية المتوازنة، داعياً إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية الوقاية والكشف المبكر والاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة.

وفي ختام الندوة كرم رئيس وحدة اللغة الإنجليزية بالكلية د. عبدالله العازمي المحاضر الدكتور علي الصفار تقديراً لجهوده في تقديم المعلومات القيمة التي أثرت المحاضرة، وصدره الرحب في الإجابة عن أسئلة الحضور.

