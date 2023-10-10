البنا: الكويت تحظى باعتراف عالمي بمكانتها وإنجازاتها الطبية

مال وأعمال

أعلنت الجمعية الطبية الكويتية عن تسلمها منصب رئيس الجمعية الطبية العالمية وذلك في الاجتماع السنوي الـ74 المقام في كيغالي برواندا وذلك بعد فوزها بالانتخابات التي أجريت في الاجتماع السنوي السابق الذي عقد في برلين.

وقال أمين صندوق الجمعية الدكتور عبدالله البنا في اتصال هاتفي مع (كونا) إن تسلم الجمعية لمنصب الرئاسة هو اعتراف عالمي بالمكانة الطبية المتقدمة التي تحظى بها دولة الكويت وإقرار بإنجازات القطاع الصحي في البلاد.

وأضاف البنا «نهدي هذا الإنجاز إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، ونوجه لسموهما جزيل الشكر على الدعم المستمر لرفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل العالمية والدولية».

كما تقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها المستمر للجمعية الطبية للارتقاء في جميع المجالات العلمية داخليا وخارجيا.

من جانبها قالت ممثلة الجمعية الطبية ورئيسة الدورة الحالية للجمعية الطبية العالمية الدكتورة لجين القضماني في اتصال مماثل مع (كونا) إن أولويات هذه الدورة هي المواضيع الخاصة بتغير المناخ وأنظمة الغذاء المستدامة والتغطية الصحية الشاملة ودور المرأة القيادي في النظام الصحي والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة.

