المانع: سد احتياجات أهل الميدان لاستقرار العملية التعليمية

مال وأعمال

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أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، أهمية الحرص على تسخير جميع الإمكانيات وتذليل التحديات أمام أهل الميدان التربوي، مشيرا إلى ضرورة استثمار الموارد بشكل فعّال لضمان بيئة تعليمية مثلى.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على مدرسة مشعان الخضير التابعة لمنطقة حولي التعليمية، ضمن سلسلة جولاته الميدانية في متابعة سير العملية التعليمية والاستماع لأهل الميدان التربوي والوقوف على متطلباتهم.

وشدد الوزير المانع، على ضرورة استقرار العملية التعليمية في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة احتياجات العاملين في الميدان التعليمي.

يذكر ان الوزير المانع جال على عدد من المدارس بشكل دوري في مختلف المناطق التعليمية، للتأكيد على أهمية معالجة مشكلات اهل الميدان وتوفير جميع الاحتياجات.

