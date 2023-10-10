الجامعة نفذت إخلاء وهمياً في «علوم البحار»

مال وأعمال

نظمت إدارة الأمن والسلامة بالتعاون والتنسيق مع إدارة مركز علوم البحار في جامعة الكويت تمرين إخلاء وهمي الثلاثاء الماضي في مركز علوم البحار بموقع الفنطاس، وذلك بهدف رفع الثقافة العامة وآلية سرعة التصرف في حالات الطوارئ لمنتسبي ومرتادي الحرم الجامعي.

وجاء هذا التمرين للتعرف على كيفية التصرف والتعامل مع الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة التي قد تحدث -لا قدر الله-.

وذكر القائم بأعمال رئيس قسم السلامة يوسف الكندري أنّ مساعدي خدمات الأمن والسلامة قاموا بالتعاون مع رجال الأمن بإخلاء المبنى وتوجيه الأشخاص إلى نقاط التجمع والتعامل مع سيناريو الحريق بمختبر قسم الكيمياء بمركز علوم البحار، مشيراً إلى أنه قد تم إخلاء عدد 60 شخصاً؛ حيث استغرقت فترة الإخلاء مدة زمنية قدرها 2:45 دقيقة مما يعد وقتاً قياسياً.

وفي ختام الإخلاء قام مقرر لجنة الأمن والسلامة المختبرية بالقسم الدكتور طارق إبراهيم الرشيد بتوجيه كلمة شكر وتقدير لممثلي إدارة الأمن والسلامة على ما بذلوه من جهد لإنجاح تمرين الإخلاء الوهمي وإظهاره في أفضل صورة ممكنة.

