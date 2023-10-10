تكريم طلبة كويتيين فائقين دارسين في مصر

مال وأعمال

كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور عددا من الطلبة الكويتيين الفائقين الدارسين بمصر في احتفالية (عام الإيسيسكو للشباب) التي أطلقتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع مصر.

وذكرت سفارة دولة الكويت بالقاهرة في بيان أن الطلبة المكرمين هم عبد الله الصفار (كلية طب الأسنان -جامعة الاسكندرية) وطلال حمود (كلية طب الأسنان- جامعة عين شمس) ومطلق الشريكة (كلية دار العلوم -جامعة القاهرة) مبينة أن التكريم جاء لتفوقهم وحصولهم على المركز الأول على مستوى خريجي الطلبة الوافدين الدارسين في مصر.

وأضاف البيان أن تكريم الطلبة الكويتيين يؤكد اهتمام المكتب الثقافي الكويتي والبعثة الدبلوماسية بمتابعة الطلبة والطالبات الدارسين بالجامعات المصرية وتذليل أي صعوبات تواجههم.

وأشار الى حرص المكتب الثقافي على التواصل مع الجامعات المصرية وتعزيز التعاون معها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات التعليمية وأوجه الدعم والرعاية المناسبة للطلبة الكويتيين.

