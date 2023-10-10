«الصحة النفسية» تحتفل باليوم العالمي

مال وأعمال

قالت مديرة مركز الكويت للصحة النفسية الدكتورة خلود العلي لـ(كونا) أمس (الإثنين) ان حالة الرفاهبة والاستقرار النفسي تمكن الفرد من التعليم والعمل بشكل جيد وخدمة المجتمع لتحقيق التوافق والتوازن النفسي والاجتماعي.

وأشارت الى ان هذا التوازن هو ما يدعم قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات المناسبة وإقامة العلاقات واستغلال المهارات والكفاءات الذاتية الإيجابية، لافتة الى ان شعار هذا العام «الصحة النفسية حق انساني عالمي» كما حددته منظمة الصحة العالمية يعني «جعل الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية».

وأشارت العلي إلى الأسباب التي قد تؤدي الى اعتلال الصحة النفسية ومنها التعرض لظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية واضطرابات عاطفية وادمان الى جانب عوامل وراثية وضغوط نفسية في مرحلة من مراحل النمو الحساسة خصوصا مرحلة الطفولة المبكرة. وقالت ان من الأسباب أيضا الحالة الاقتصادية وتفشي الامراض والأوبئة والطوارئ الإنسانية، لافتة الى انه لا يتأثر الجميع بنفس الدرجة وهناك أيضا من يصاب بالأمراض النفسية دون التعرض لنفس العوامل التي تسبب في إصابة غيره.

وحول استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية وكيفية الاهتمام والوقاية أفادت الدكتورة العلي لا يقتصر الاهتمام بالصحة النفسية على قطاع الصحة بل يجب ان تشمل برامج تعزيز الصحة النفسية في قطاعات التعليم والعمل وكل ما يتعلق بالأفراد.

وأشارت الى أهمية عرض مواد إعلامية ارشادية توعوية ضد مخاطر اضطرابات الصحة النفسية والأمراض الشائعة وكيفية الوقاية منها وتحسين الوضع الصحي البيئي للتخفيف من التلوث البيئي والضوضاء والتحكم في مصادر التلوث.

ولفتت الى أهمية التنشئة الاسرية السليمة الخالية من العنف والتركيز على الأطفال والمراهقين في تحقيق التوازن النفسي والحرص على دعم الصحة النفسية والتشجيع على اللياقة البدنية وممارسة الرياضة والهوايات.

واستعرضت الدكتورة العلي الخدمات التي يقدمها المركز، منوهة بما يقدمه الأطباء من خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والاختبارات النفسية والإرشاد النفسي والعلاجي من خلال وحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية وإقامة أنشطة الرعاية النهارية لإكساب المرضى مهارات التعامل وخدمات الترفيه وفق خطة العلاج.

