نوال الزغبي باللهجة الخليجية

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أطلقت مؤخرا شركة «لايف ستايلز ستوديوز» والنجمة اللبنانية نوال الزغبي تعاونهما الجديد من خلال أغنية «فخامة معاليك»، التي جاءت اللهجة الخليجية من كلمات خالد ?رناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.

وكما عودتنا نوال، شكلت «فخامة معاليك» مفاجأة إيجابية لجمهورها من حيث الصوت والصورة، وضمنت لها عودة قويّة إلى الأغنية الخليجية بعد غياب سنوات، فجاءت بقالب غنائي ايقاعي من السهل الممتنع، وتميز ببساطة الكلمة واللحن السريع.

أما لناحية الكليب، فقد صوّرت نوال الأغنية في بيروت، تحت ادارة المخرج فادي حداد، الذي قدّمها بصورة مختلفة واطلالة جديدة فيها طاقة إيجابية وفرح وحماس خاصة أن الأغنية حملت نغمات ايقاعية قريبة من الأُذن.

