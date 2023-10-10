«فيتو».. جديد إلهام شاهين

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بدأت الفنانة إلهام شاهين عقد جلسات عمل وتحضير لفيلمها الجديد «فيتو»، وهو اسم مؤقت، وذلك استعداداً للبدء في تصويره قريباً.

وقالت إلهام في تصريحات صحافية إن فريق عمل الفيلم لم يكتمل بعد، كما لم يتحدّد موعد البدء في تصويره.

يُذكر أن إدارة «مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» أعلنت اختيار إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ39 للمهرجان والمقررة إقامتها من 3 إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ويأتي ذلك تقديراً لمشوارها الفني الطويل، والذي قدّمت خلاله العديد من المسلسلات، بينها: «أخو البنات»، «وقال البحر»، «حتى لا يختنق الحب»، «ليالي الحلمية 5»، «نصف ربيع الآخر»، «البراري والحامول»، إضافة الى العديد من الأفلام السينمائية الناجحة في فترة الثمانينات

والتسعينات.

