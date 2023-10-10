إطلاق «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»

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يقدم «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» خلال فعاليات دورته العاشرة التي تقام في الفترة ما بين 22-28 أكتوبر الحالي في فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية، 81 فيلماً من 37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةً من دول تشارك لأول مرة في الحدث وهي مملكة بوتان، وكل من جمهوريات الجبل الأسود، ومالطا، والتوغو، والفيتنام.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة «فن» عروضاً لثلاثة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخر يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط؛ كما تستضيف منصة «السجادة الخضراء»، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: «نزوح»، و«نيكولاس الصغير»، و«هي من كوكب آخر»، و«طريق الوادي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة فن في مقر مجموعة بيئة في الشارقة، الأربعاء 4 أكتوبر، تحدثت خلاله الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة فن والمهرجان، والمخرج المسرحي محمد حاجي، وغادة عبدالقادر، نائبة رئيس أولى، الهلال للمشاريع، بحضور عدد من الصحافيين وممثلي المؤسسات الإعلامية.

ويستضيف المهرجان إلى جانب نخبة من الفنانين والمخرجين الإماراتيين والعالميين، متحدثين متخصصين في مجال الفن السابع يقدمون 8 جلسات حوارية تناقش قضايا صناعة السينما الموجهة للأطفال والشباب.

ويشارك في المهرجان 15 مخرجاً وخبيراً سينمائياً أبرزهم: محمد حاجي، وأحمد شوقي، وتشو سونج كو، وغدير السبتي، ليتولوا مهمة تقييم الأفلام المشاركة في فئات المهرجان المختلفة، والتي تتضمن: «أفلاماً من صنع الطلبة»، وفئة «أفلام خليجية قصيرة»، وفئة «أفلام روائية قصيرة»، وفئة «أفلام الرسوم المتحركة»، وفئة «أفلام الرسوم المتحركة الطويلة»، وفئة «أفلام روائية طويلة».

ويشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة «أفلام من صنع الأطفال والناشئة» 20 محكماً واعداً بينهم محكمين أطفال وشباب يشاركون للمرة الأولى من سورية وسلطنة عمان.

وتحتفي «فن» خلال هذه الدورة بسفراء المهرجان الذين يشكلون نموذجاً ملهماً لتحفيز الأطفال على اكتشاف روائع السينما، حيث تتضمن قائمة السفراء 17 من الأطفال والشباب ومن بينهم: علياء دعيفس، وعبدالله الطويل، وماجد جمعة، ونور صالح، وغيرهم.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي خلال كلمتها: «على مدار 10 أعوام، قدم المهرجان إسهامات عديدة لدعم مسيرة السينما المحلية والعربية، حتى أصبح منصة عالمية تعزز القيم الجمالية والإبداعية لدى أطفالنا وشبابنا، وتحول بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إلى نموذج متفرد في المشهد الثقافي المحلي والعربي، يحتفي بسينما الصغار واليافعين والشباب».

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله أن النسخة العاشرة من المهرجان تعد الجمهور بالذهاب إلى أبعد بكثير مما يتوقعه، عبر نخبة من الأفلام هي الأفضل عالمياً ومبادرات خلاقة تثري معارف الأطفال وتراهن على مواهبهم، حيث نجحت في استقطاب أكثر من 1710 مشاركات من 90 دولة حول العالم، منها من تشارك للمرة الأولى في المهرجان، ما يعكس مكانته وتأثيره في الخريطة العالمية.

إطلاق مبادرة «أيام الشارقة السينمائية»

وأعلنت الشيخة جواهر بنت عبدالله عن إطلاق مبادرة «أيام الشارقة السينمائية»، احتفالاً بمرور العقد الأول من عمر «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»، وهي مصممة حصرياً لعشاق السينما. ويضم هذا الحدث مزيجاً من التركيبات الفنية المستوحاة من الأفلام، وعروض الأفلام والورش وحلقات النقاش والفعاليات المصاحبة.

