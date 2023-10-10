الرياض تشهد ليالي الطرب والغناء بـ «الفصحى»

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يشهد مسرح أبوبكر سالم في مدينة الرياض، خلال الفترة المقبلة، تنظيم عدد من الحفلات الغنائية تحت عنوان «ليالي الطرب والغناء بالفصحى»، والتي يشارك فيها عدد من كبار المطربين في الوطن العربي.

وتأتي أولى الحفلات الخميس 12 الحالي، ويشارك فيها الفنان محمد عبده، ولطفي بوشناق، وولاء الجندي، أما الحفلة الثانية فستكون يوم الجمعة 13 منه، ويشارك فيها الفنان كاظم الساهر وجاهدة وهبة وأروى السعودية.

ويوم الخميس 19 أكتوبر، سيكون الحفل الثالث، ويحييه الفنان صابر الرباعي وأصالة وبرهان، بينما يحيي الحفل الرابع الفنان محمد ثروت والفنان وائل كفوري والفنانة مي فاروق، يوم الجمعة 20 منه.

