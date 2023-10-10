«الكبير أوي 8» يعود في رمضان 2024

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سيُشارك أحمد مكي في موسم دراما رمضان 2024، من خلال جزء جديد لمسلسل الكبير أوي، وذلك بعد النجاح الذي حققه هذا العمل على مدار الأجزاء الماضية، حيث سيبدأ مرحلة البروفات خلال الفترة القليلة المُقبلة، استعدادًا لتحديد موعد التصوير.

وأوضح مصدر، أنّ المخرج أحمد الجندي يعقد جلسات عمل حاليًا مع مؤلفي المسلسل، لتحديد تفاصيل الجزء الثامن، وتطوير الأحداث وإضافة «كاركترات» جديدة، فيما سيتعاون المؤلف أحمد سعد والي، مع صُنّاع المسلسل في هذا الجزء، حيث يعمل حاليًا على كتابة مجموعة من الحلقات.

ومن المُفترض أنّ ينتهي أحمد الجندي من مرحلة التحضيرات، لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وذلك للحاق به في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل «الكبير اوي» أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

واستعرض الموسم السابع من المسلسل، الخلافات التي وقعت بين «الكبير» و«مربوحة» بعد مرور عام على زواجهما الكبير من مربوحة، ليضطران للذهاب إلى اختصاصية نفسية، بينما يحاول «جوني» عمل مشروع جديد في المزاريطة.

