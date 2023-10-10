فيلم تايلور سويفت يتجاوز مئة مليون دولار

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تجاوزت المبيعات المسبقة لتذاكر فيلم تايلور سويفت الذي صُوِّر خلال الجزء الأول من جولتها الموسيقية، مئة مليون دولار في كل أنحاء العالم، وفق ما أعلنت شركة «إيه إم سي»، الخميس، وهي حصيلة تشكّل منذ الآن رقماً قياسياً لإيرادات فيلم طويل عن حفلة موسيقية.

وتنطلق في 13 أكتوبر الحالي عروض فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» («Taylor Swift: The Eras Tour») في 8500 دار سينما في مئة بلد.

وضمَن «ذي إيراس تور» منذ ما قبل طرحه انتزاع صفة الأعلى دخلاً بين الأفلام التي تتناول حفلات موسيقية، بعدما كان هذا الرقم القياسي البالغ 99 مليون دولار مسجلاً باسم فيلم «جاستن بيبر: نيفر ساي نيفر» الذي عُرض عام 2011. أما «ذيس إز إت» الذي حقق 261 مليون دولار على شبابيك التذاكر في كل أنحاء العالم، فلا يُعدّ فيلماً موسيقياً لأنه يقتصر على توثيق الاستعدادات لحفلات مايكل جاكسون الذي توفي قبل أن يقف فعلياً على المسرح.

وكان من المفترض أساساً طرح «إيراس» في الولايات المتحدة وحدها، لكن المغنية اختارت في نهاية المطاف جعله حدثاً عالمياً، مع أن الجولة تستكمل السنة المقبلة بجزء ثانٍ يشمل عشرات الحفلات في أميركا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة وكندا. وأوضح ناطق باسم «إيه إم سي» رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» أن إيرادات الحجوزات المسبقة البالغة 100 مليون دولار تتعلق بكل دور السينما التي ستعرض الفيلم، ومنها شبكتا «سينيبليكس» في كندا أو «سينيبوليس» في المكسيك.

ويحمل فيلم «جوكر» (2019) الرقم القياسي على الإطلاق لإيرادات عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرح فيلم خلال شهر أكتوبر في أميركا الشمالية، وهو 96 مليون دولار.

وقد يحقق فيلم تايلور سويفت أكثر من 100 مليون دولار في دور السينما في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه، في إنجاز لم يسبقه إليه أي فيلم لحفل موسيقي عُرض في دور السينما.

إلا أن إيرادات «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» قد تتجاوز مئة مليون دولار خلال هذه الأيام الثلاثة، أي من 13 إلى 15 أكتوبر، في أميركا الشمالية، بحسب جيف بوك، من شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. ويتضمن الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين و48 دقيقة مشاهد صُوِّرَت خلال ثلاث حفلات موسيقية للفنانة في ملعب «سوفي ستاديوم» في إنغليوود، إحدى ضواحي لوس أنجلوس، في مطلع أغسطس. وتشمل جولة «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» الضخمة حتى الآن 146 حفلة.

وأفادت مجلة «بولستار» المخصصة للفنون الحية بأن إيرادات كل حفلة تبلغ 13 مليون دولار، أي أن إجمالي مدخول حفلات الجولة سيصل تالياً إلى نحو 1.9 مليار دولار. ولم يسبق لأي فنان أو فرقة أن تجاوزت عائدات جولة حفلات له عتبة المليار دولار ذات الدلالات الرمزية.

وبعد أكثر بقليل من شهر على إعلان تايلور سويفت عن فيلم جولتها، أفادت «إيه. إم. سي» الاثنين بأن المغنية بيونسيه ستحذو حذوها وتطرح في دور السينما في الأول من ديسمبر وثائقياً مستوحى من جولتها «وورلد رينيسانس تور» التي اختتمتها أخيراً في الولايات المتحدة.

