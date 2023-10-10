إسرائيل: حصار غزة «حتى الموت» والفلسطينيون «حيوانات بشرية»!

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غزة – الوكالات: فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلية امس ما يمكن وصفه بـ«حصار ابادة» على قطاع غزة ترافق مع «تنميط عنصري» معلن ضد الفلسطييين على أعلى مستويات السلطة في اسرائيل التي وصف وزير دفاعها يوآف غالانت أمس سكان القطاع بأنهم «حيوانات بشرية» مشيرا الى أنه أمر بفرض «حصار كامل» على قطاع غزة مع دخول التصعيد مع حركة «حماس» يومه الثالث. وقال غالانت في بيان مصور «نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شي مغلق» علما بأن الدولة العبرية تفرض منذ أكثر من 15 عاما حصارا على القطاع حيث يعيش 2,4 مليون نسمة. وأضاف غالانت بنبرة عنصرية واضحة «نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك». كما أمرت إسرائيل بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة. وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من أن قدرتها على خدمة نحو 75 ألف نازح في القطاع لجؤوا إلى مدارسها سقفها أيام، في حال لم تفتح إسرائيل المعابر إلى القطاع.

من جهته قال مدير الإسعاف في غزة إن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أوقع أكثر من 510 شهداء و2750 مصابا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية. وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة، عن تدمير 6 مساجد و4 مدارس منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف ليل الاحد الاثنين أكثر من 500 هدف للمنظمات في قطاع غزة. كما قال مصدر طبي إن الغارات تركزت على مبان في بيت حانون. واعلن الجيش الإسرائيلي امس انه منذ بداية الحرب على قطاع غزة السبت ألقت طائراته أكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ على القطاع. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يشن غارات واسعة النطاق على قطاع غزة ويوجه ما وصفها بضربات قاتلة لقدرات حركة «حماس» وفق تعبيره. وأضاف المتحدث أن الجيش استهدف مبنى يقيم فيه نشطاء من حركة «حماس» ومقرات عملياتية عدة للحركة.

في المقابل قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب والقدس برشقات صاروخية ردا على قصف بيوت المدنيين في قطاع غزة، كاشفة عن أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لأسدود وعسقلان بـ120 صاروخا.

وكانت حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع قد شنت صباح السبت هجوما مباغتا اطلقت عليه « طوفان الاقصى» على إسرائيل شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا. وقُتل أكثر من 800 إسرائيلي منذ بدء الهجوم فيما لايزال مصير المئات غير محدد بعد اسرهم من قبل مقاتلي « حماس» حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وامس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة السيطرة على بلدات قرب الحدود مع غزة

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين إن الجيش «استعاد السيطرة» موضحا أنه «من المحتمل أن يكون ما زال هناك إرهابيون في المنطقة» على حد تعبيره.

في غضون ذلك تواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية «طوفان الأقصى» وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ما زالت تقاتل في 7 أو 8 نقاط قرب قطاع غزة.وتجددت الاشتباكات بين جنود إسرائيليين وعناصر من القسام في بلدة سديروت، وأفادت القناة الإسرائيلية الـ12 أن المواجهات تدور قرب مفترق جيفيم وسط البلدة. من جانبها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام في 3 مواقع بمستوطنات عالوميم ونيريم وسديروت.

قصف سيارات الإسعاف «مباشرة»

قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشار مراد في اتصال مع قناة «العربية»: إن إسرائيل استهدفت 3 سيارات إسعاف بشكل مباشر وقتلت طواقمها، مضيفا أن أكثر من 120 ألفا يتواجدون الآن في مراكز الإيواء يحتاجون إلى مساعدات عاجلة.

وأضاف «تلقينا اتصالا من مستشفى بيت حانون لنقل الجرحى لمستشفيات أخرى بسبب الضغط الهائل بالمصابين»، مشيرا إلى عدم القدرة على توفير مستشفيات بسبب تدمير البنية التحتية بالكامل.

مجازر بحق 15 عائلة

قال مسؤول حكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 15 عائلة في القطاع بعد قصف منازلها بشكل مباشر. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع لليوم الثالث إلى 510 وأكثر من ألفي مصاب.

وضع إنساني كارثي

قال مدير الإسعاف في قطاع غزة لـقناة «الجزيرة» إن 5 على الأقل من أطقم الإسعاف سقطوا شهداء، وأضاف أن أعدادا هائلة من الشهداء سقطوا جراء القصف الإسرائيلي. وقال مدير الإسعاف «مقبلون على وضع إنساني كارثي لم تشهده غزة منذ 20 عاما».

المستشفى الرئيس «عاجز»

وصف محمود شلبي، مدير جمعية المساعدة الطبية الخيرية للفلسطينيين في غزة، المستشفى الرئيس في المدينة بأنه «مجزر». وقال إن العديد من الأشخاص كانوا ممددين على الأرض في قسم الطوارئ. وأضاف شلبي: «كان هناك العديد من الجثث في المشرحة، ولم تتمكن الطواقم الطبية من التعامل مع التدفق الهائل للضحايا الذين كانوا يستقبلونهم».

إسرائيل تدعو رعاياها في مصر إلى مغادرتها

دعت إسرائيل، رعاياها في مصر، خاصة في سيناء، إلى مغادرتها في أسرع وقت ممكن.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، في أعقاب الهجوم الذي وقع في مدينة الإسكندرية شمال مصر في وقت سابق الأحد، وأدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين ومصري. وقال البيان، «هناك خوف من تزايد دوافع العناصر الإرهابية والتهديدات الفردية، لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في مختلف دول العالم».