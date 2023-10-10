«إغلاق شامل» للضفة.. والقدس معزولة عن العالم

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القدس المحتلة – الوكالات: فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلية إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وعزلت القدس عن محيطها بالكامل كما واصلت إغلاق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن. وهو الوحيد الذي يصل الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس لليوم الثالث على التوالي، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، أن القوات الاسرائيلية تمضي في إغلاق حواجز قلنديا ومخيم شعفاط والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، إضافة إلى بيت اكسا وحاجز الجيب، في وقت سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن «عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته». وذكرت «وفا» كذلك أنه تم اعتقال 3 أشخاص في مدينة القدس. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا من مناطق متفرقة، أربعة منهم في بيت لحم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، واثنين من طوباس وسبعة من الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقاً شاملاً على كل محافظات الضفة الغربية، وعزل بعضها عن بعض. كما أغلق مداخل عدد من البلدات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والأسمنتية، وأقام حواجز عسكرية في مواقع عدة، وطال الإغلاق كل المحال التجارية في البلدات الواقعة على الشوارع الرئيسة التي يعبرها المستوطنون. وأغلق الجيش المدخل الرئيس لمدينتي رام الله والبيرة بشكل كامل، وكذلك كل مداخل مدينة نابلس. وكشف شهود عيان عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على كل مركبة تحاول الوصول إلى مدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس. وذكرت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، أن 15 فلسطينيا استشهدوا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وأوضحت أن عدد الشهداء برصاص إسرائيلي في مواجهات شهدتها قلنديا مساء الأحد ارتفع إلى 4، بعد مقتل فتى في الـ16 من عمره، متأثراً بإصابته. كما أطلقت قوات إسرائيلية النار على فلسطيني بالقرب من مستوطنة إرائيل شمالي الضفة وذلك بعد أن حاول تنفيذ حادث دهس.

وعلى صعيد آخر، ذكر الناشط والحقوقي الفلسطيني، فؤاد حسن، لوكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، أن «مستوطنين أقدموا على هدم جزء من منزل فلسطيني في بلدة قصرة جنوبي نابلس»، قائلا إنهم «فعلوا ذلك بعد أن تسللوا من المستوطنة المجاورة للبلدة فجرا». وأشار إلى أن هذه هي «المرة الثالثة التي يتعرض فيها المنزل للاعتداءات، إذ أقدم مستوطنون على حرقه قبل أشهر، وسرقة معدات من داخله».

