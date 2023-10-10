«القسام»: القصف أدى لمقتل أسرى إسرائيليين

عربيات ودوليات

غزة – الوكالات: كشف الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية «حماس» أن قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدى لمقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم.

وفي السياق، أوضح مراسل لقناة «الجزيرة» أن 50 شهيدا على الأقل سقطوا في قصف إسرائيلي على سوق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما أفاد بأن إسرائيل شنت غارات على منازل مواطنين شرقي وشمالي غزة. وقال المراسل إن إسرائيل تقصف شاطئ غزة عن طريق زوارق حربية.

من جهته أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو ينفذ الآن هجوما واسعا في قطاع غزة.

