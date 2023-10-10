انتقام نتانياهو الساحق «أسير» لدى «حماس»

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القدس المحتلة - الوكالات: ربما تقيد مخاوف على حياة كثير من الأسرى الإسرائيليين في هجوم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على إسرائيل من خيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لضرب «حماس» إذ تواجه الدولة التي تجرعت مرارة أزمات رهائن سابقة ما قد تكون أسوأ أزمة محتجزين في تاريخها حتى الآن.

واجتاحت «حماس» بلدات إسرائيلية في هجوم مباغت انطلق من غزة السبت وأسفر عن مقتل ما يربو على 800 إسرائيلي والعودة ومعهم عشرات الأسرى في أكثر الأيام دموية في إسرائيل منذ حرب 1973.

وتوعد نتنياهو «بانتقام ساحق»، لكن مصير الإسرائيليين الذين اقتيدوا إلى غزة ولا تزال أعدادهم غير واضحة يعقد كيفية وفاء إسرائيل بتوعدها بالرد بأسلوب قوي وناجز مع الالتزام في الوقت نفسه بالمبدأ القديم بعدم ترك أي أحد. ويشعر الإسرائيليون بصدمة بسبب الهجوم وصور مواطنيهم الذين اقتيدوا إلى غزة.

ونشر السفير ديفيد سارانجا المسؤول الكبير بوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي لما قال إنهم رهائن إسرائيليون احتجزتهم «حماس» أثناء الهجوم وظهرت فتاة باكية في الفيديو وهي تسأل ما يبدو أنها أمها عن أختها «لا أمل في أن تعود؟» وزعم سارانجا أن أختها قُتلت أمام شقيقيها وأبويها الذين ظهروا في الفيديو. وفي 2011، بادلت إسرائيل مئات الأسرى الفلسطينيين لتأمين الإفراج عن جندي إسرائيلي واحد هو جلعاد شليط الذي أسر لخمس سنوات. ويبدو ذلك النوع من عمليات التبادل مستحيلا عندما يتعلق الأمر باحتجاز العشرات من الرهائن هذه المرة ولاقت صفقة شليط انتقاد بعض الإسرائيليين بوصفها غير متكافئة. وقال آرون دافيد ميلر وهو زميل رئيسي بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي «الحقيقة القاسية أن «حماس» احتجزت رهائن كسياسة تأمين من التحرك الإسرائيلي للرد وبالتحديد هجوم بري ضخم، ولمبادلتهم بأسرى فلسطينيين». وأردف «هل سيقيد ذلك كيفية رد إسرائيل؟ إن كانت الأعداد ضخمة، فكيف لا يقيد؟». ولاتوجد اختيارات سهلة، فمحاولة إنقاذ جميع من قالت حماس إنهم محتجزون في مواقع مختلفة من شأنه تعريض حياتهم للخطر. لكن إجراء مفاوضات مطولة مع «حماس» حول تبادل للأسرى ربما يمثل فوزا كبيرا للحركة.

ودعا نتانياهو الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات التي يطغى عليها اليمين في تاريخ إسرائيل زعماء المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة ساعيا إلى حشد دعم أكبر لأي قرار بالرد. ولنتانياهو ذكريات مؤلمة مع عمليات تحرير الأسرى والرهائن، ففي 1976 قُتل أخوه الأكبر أثناء إنقاذ رهائن من مطار عنتيبي في أوغندا، وهو حدث قال عنه نتانياهو إنه رسم شكل حياته المستقبلية.

