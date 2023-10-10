واشنطن تزج أكبر «قوة فتاكة» في العالم لإنقاذ إسرائيل

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلنت واشنطن تقديم «دعم إضافي» لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات الى شرق المتوسط إثر هجمات لحركة «حماس» أكد مسؤولون أميركيون أنها أودت بأربعة من مواطنيهم مرجحين وقوع غيرهم في الأسر. وأمر الرئيس جو بايدن بتوفير هذا الدعم، وأبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن مساعدة عسكرية أميركية في طريقها الى اسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان إن «حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر» وأضاف أنه وجه حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة. وتوصف حاملة الطائرات النووية «فورد» بأنها اكبر «قوة فتاكة» في العالم.

وسارعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الى اعتبار هذا الدعم الأميركي بمثابة «مشاركة فعلية في العدوان» على الفلسطينيين. وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في بيان إن «اعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام». واكد أن «هذه التحركات لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل دفاعها عن شعبنا ومقدساتنا في معركة طوفان الأقصى».

الى ذلك أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام «القبة الحديدية» للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى.

وأحْيَت عملية حركة «حماس» ضد إسرائيل الانتقادات التي يوجهها الجمهوريون في الولايات المتحدة للرئيس الديموقراطي جو بايدن المتهم بدفاع ضعيف عن إسرائيل وسياسة غير حازمة حيال إيران وتحولت الى جزء من الحملات الانتخابية الرئاسية. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا ماكدانيال على قناة «فوكس نيوز» الاخبارية «إنها مناسبة عظيمة لمرشحينا للمقارنة بين الجمهوريين، الذين دعموا إسرائيل دائماً، وضعف جو بايدن». بعد عام تقريباً، سيدلي الأميركيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسيقررون ما إذا كان الجمهوريون أو الديموقراطيون سيسيطرون على الكونغرس.

وبايدن (80 عاماً) مرشح لولاية ثانية، وقد يواجه المرشح الجمهوري الأوفر حظاً حتى الآن الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال ترامب إن عملية حماس ضد إسرائيل تجري «لأنه يُنظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعالين، ومع زعيم ضعيف بالفعل». ووجه مرشحون جمهوريون آخرون على غرار حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ونائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، انتقادات مشابهة لبايدن حول «ضعفه» المفترض.

من جهته، ألقى الرئيس الديموقراطي جو بايدن خطاباً بشأن التصعيد أكد فيه أن دعم بلاده لإسرائيل «صلب كالصخر» و«راسخ». وتستند اتهامات الجمهوريين خصوصاً الى القرار الأخير الذي اتخذه جو بايدن بالسماح بتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من أجل السماح بتبادل السجناء مع طهران.

