قطر تتوسط لـ«صفقة أسيرات»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف مصدر في حركة «حماس» عن وساطة وصفها بـ«المتقدمة» تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل» بعد التطورات الكبيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بعد عملية «طوفان الأقصى». ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن مصدر لم تكشف عن هويته قوله إن الدوحة تسعى بدعم أميركي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تأسرهن «حماس» مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون «إسرائيل».

وتابع أن قيادياً في «حماس» أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة من سجون «إسرائيل».

وفي اسطنبول ذكرت صحيفة «حرييت» التركية امس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتدخل لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي إذ أن أنقرة لا تريد أن تفقد دورها كوسيط.

وكتبت الصحيفة «بعد الدبلوماسية المكوكية التي مارسها (وزير الخارجية التركي) هاكان فيدان، من المتوقع أن يتدخل الرئيس أردوغان على المستوى الأعلى. وتركيا تبذل جهودا لمنع تعميق وانتشار الحرب، وتعمل على وضع صيغة مقبولة للأطراف المعنية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بمساعدة دول المنطقة».

الى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في موسكو أن روسيا والجامعة ستعملان على «وقف إراقة الدماء» في إسرائيل وغزة. وقال وزير الخارجية الروسي «إنني واثق من أن روسيا والجامعة العربية ستعملان أولا لوقف إراقة الدماء» بالتعاون مع الدول التي تريد «سلاما دائما في الشرق الأوسط». واعتبر انه «من الضروري ليس فقط وقف القتال وحل مشكلة المدنيين» بل أيضا «تحديد السبب وراء عدم إمكانية حل المشكلة».

من جهته، دعا أبو الغيط إلى إيجاد «حل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني» وإيجاد «آفاق سياسية». وقال ان الجامعة العربية ترفض العنف «من الجانبين».

