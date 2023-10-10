إسرائيل: عدد قتلانا «لا يمكن استيعابه»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: اعترفت إسرائيل بأن عدد قتلاها جراء هجوم «حماس» المفاجئ، السبت الماضي «لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه» ونقلت القناة «12» الإسرائيلية، امس عن مصدر كبير بالجيش الإسرائيلي، قوله إن السلطات الإسرائيلية «تشتبه بوجود نفق تحت الأرض يصل الى قطاع غزة بإحدى البلدات الجنوبية للبلاد» وأن ذلك «ساهم في الهجوم الذي أسفر عن قتلى كثر» ولم تضف القناة مزيداً من التفاصيل في تغريدتها على منصة «إكس». كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل إيلي غيسنبرغ أحد كبار الضباط في وحدة «شطيت 13» الإسرائيلية في الاشتباكات بمحيط غزة. في غضون ذلك كشفت دول عدة عن اختطاف أو فقدان مواطنين لها في أعقاب الهجمات التي تشنتها حركة «حماس» على مستوطنات وقواعد عسكرية اسرائيلية محاذية لقطاع غزة منذ فجر السبت.

وأشارت تقارير إلى أن هناك مواطنين يحملون الجنسيات الأميركية والألمانية والفرنسية والبريطانية والنيبالية والتايلاندية، من بين المفقودين.

